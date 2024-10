Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di lunedì 21 ottobre al torneo Wta di Guangzhou 2024. Si concludono perlopiù le qualificazioni dell’evento cinese, con due soli incontri di main draw previsti: la rumena Cristian sfida la svizzera Golubic, mentre molto interessante è il matchup tra Erika Andreeva e Olga Danilovic. CENTRE COURT 2°match dalle 05:00 – Golubic vs Cristian COURT 2 3°match dalle 05:00 – Danilovic vs. E. Andreeva Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di21al torneo Wta di. Si concludono perlopiù le qualificazioni dell’evento cinese, con due soli incontri di main draw previsti: la rumena Cristian sfida la svizzera Golubic, mentre molto interessante è il matchup tra Erika Andreeva e Olga Danilovic. CENTRE COURT 2°match dalle 05:00 – Golubic vs Cristian COURT 2 3°match dalle 05:00 – Danilovic vs. E. Andreeva Wtadi21SportFace.

