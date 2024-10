Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 19:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) 19.20 PERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA TRA LA BARRIERASUD ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TSANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI DIREZIONE, IN VIA SALARIA CODE ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMAMENDO SULLA STATALE SALARIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA OSTERIA NUOVA DIREZIONEServizio fornito da Astral