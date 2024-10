Dailymilan.it - Verso Milan-Bruges, Paulo Fonseca rilancia Rafael Leao in Champions League?

(Di domenica 20 ottobre 2024) Si avvicina la sfida ditrapuòredal primo minuto. Lo farà? È rimasto a guardare per cento lunghi minuti. Seduto con il cappuccio della tuta su. Poi giù. Poi si è anche scaldato. Ma alla fine non è entrato. Non è servito. Una lezione di calcio per, per chi crede di essere più importante, per chi non ha ancora capito che a pallone si corre. E non solola porta degli altri. L’avrà capita ora cheha dimostrato che si può vincere anche senza Theo, senza Tomori, senza Abraham e per pure l’attaccante portoghese. Una scelta che gli ha tolto il sorriso ma non la voglia di festeggiare la vittoria con i propri compagni. Anche sui social.