Verso la trasferta di Arezzo, il programma degli allenamenti dei biancazzurri (Di domenica 20 ottobre 2024) Un momento sportivo negativo da affrontare anche attraVerso un programma settimanale di allenamenti, con sedute di lavoro interamente a porte chiuse, in previsione del match sul campo dell'Arezzo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo il riposo di domenica 20, gli uomini alle Ferraratoday.it - Verso la trasferta di Arezzo, il programma degli allenamenti dei biancazzurri Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un momento sportivo negativo da affrontare anche attraunsettimanale di, con sedute di lavoro interamente a porte chiuse, in previsione del match sul campo dell'.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDopo il riposo di domenica 20, gli uomini alle

Verso la trasferta di Campobasso - il programma degli allenamenti della Spal - Dopo il weekend libero concesso da mister Dossena, a seguito dell'importante vittoria nel derby contro il Rimini, i biancazzurri torneranno in campo lunedì 7 per la ripresa degli allenamenti, in modo da preparare la trasferta di Campobasso. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il... (Today.it)

LR Vicenza : il programma degli allenamenti - Dopo la vittoria contro il Renate, il Vicenza tornerà in campo sabato contro la FeralpiSalò (ore 20. Il programma della Prima squadra biancorossa dal. 45), prima della sfida con il Padova in calendario domenica 6 ottobre alle 15. . . . La squadra di mister Vecchi riprenderà gli allenamenti domani. (Today.it)