Verona-Monza lunedì 21 ottobre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Verona a cavallo della sosta prova a sfruttare le due gare casalinghe offerte dal calendario per allontanarsi dalla zona rossa della classifica contro avversarie dirette per la salvezza. Gli uomini di Zanetti ci sono già riusciti nel 2-1 contro il Venezia in rimonta, interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive e contro il Monza

Triestina - disfatta contro la Virtus Verona : è la settima sconfitta - contestato Menta - TRIESTE - L'Unione soccombe per 0 - 2 contro la Virtus Verona, la prima volta in gare ufficiali per Marco Olivieri, l'ultima per la coppia Marino-Ciofani prima dell'avvicendamento in panchina, un sabato pomeriggio carico di significati nel quale la Triestina vuole la vittoria per cercare di... (Triesteprima.it)

