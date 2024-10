Verona: aggredisce poliziotto con un coltello dopo notte di scorrerie. L’agente spara e lo uccide (Di domenica 20 ottobre 2024) Ha aggredito un poliziotto con il coltello alla stazione di Verona, stamani 20 ottobre 2024. L'agente si è difeso sparando tre colpi di pistola uccidendolo. L'uomo è un 26enne originario del Mali. In una nota congiunta, Procura e Questura spiegano che l'agente ha risposto all'aggressore armato di coltello esplodendo tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha colpito al petto L'articolo Verona: aggredisce poliziotto con un coltello dopo notte di scorrerie. L’agente spara e lo uccide proviene da Firenze Post. .com - Verona: aggredisce poliziotto con un coltello dopo notte di scorrerie. L’agente spara e lo uccide Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ha aggredito uncon ilalla stazione di, stamani 20 ottobre 2024. L'agente si è difesondo tre colpi di pistolandolo. L'uomo è un 26enne originario del Mali. In una nota congiunta, Procura e Questura spiegano che l'agente ha risposto all'aggressore armato diesplodendo tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha colpito al petto L'articolocon undie loproviene da Firenze Post.

