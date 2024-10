Ilrestodelcarlino.it - Verona: aggredisce poliziotti con un coltello, agente spara e lo uccide

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria diPorta Nuova. Un uomo si è scagliato con uncontro dueed è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da uno degli agenti. La sua identificazione è ancora in corso, ma fonti investigative escludono che l'accaduto possa essere ricondotto a una matrice terroristica. Da quanto si è appreso, dapprima l'uomo si è scagliato contro gli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi di un incidente automobilistico. In seguito si è diretto verso la stazione ferroviaria dove, in preda a uno stato di alterazione (probabilmente dovuto all'assunzione di sostanza alcoliche o stupefacenti) ha preso a calci la biglietteria danneggiandola. Poi ha fatto lo stesso con alcune auto parcheggiate e anche con la vetrina di una tabacchiera.