Usa rara copia della Costituzione venduta all’asta per 9 milioni di dollari

(Di domenica 20 ottobre 2024) Unadegli Stati Uniti, stampata 237 anni fa e inviata agli stati per essere ratificata, è stataper 9diin un’asta nella Carolina del Nord. La Brunk Auctions ha venduto il documento, l’unicadel suo genere che si pensa sia di proprietà privata, in un’asta privata. Il nome dell’acquirente non è stato reso noto immediatamente. Le offerte sono durate poco più di sette minuti e sono arrivate a intervalli di 500.000, per lo più tramite telefono.