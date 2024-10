Una settimana densa d’impegni culturali per Goffredo Palmerini (Di domenica 20 ottobre 2024) Desenzano, Milano e poi Podgorica, in Montenegro, con una delegazione di VerbumlandiArt L’AQUILA – Inizia il 22 ottobre 2024 per il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini un’intensa settimana, con impegni culturali in Italia, a Desenzano del Garda e Milano, e all’estero, a Podgorica capitale del Montenegro. Il 23 ottobre alle ore 18 il primo impegno a Desenzano, presso la Biblioteca civica “Angelo Anelli” in Villa Brunati, per la presentazione del suo ultimo libro “Ti racconto così” (One Group Edizioni”, su invito del sindaco Guido Malinverno, nell’ambito del progetto “Parole tra Noi” della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Per l’autore aquilano si tratta d’un gradito ritorno nella bella città gardesana, dove altre tre volte negli anni precedenti ha presentato a Desenzano altrettanti suoi libri. Laprimapagina.it - Una settimana densa d’impegni culturali per Goffredo Palmerini Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Desenzano, Milano e poi Podgorica, in Montenegro, con una delegazione di VerbumlandiArt L’AQUILA – Inizia il 22 ottobre 2024 per il giornalista e scrittoreun’intensa, con impegniin Italia, a Desenzano del Garda e Milano, e all’estero, a Podgorica capitale del Montenegro. Il 23 ottobre alle ore 18 il primo impegno a Desenzano, presso la Biblioteca civica “Angelo Anelli” in Villa Brunati, per la presentazione del suo ultimo libro “Ti racconto così” (One Group Edizioni”, su invito del sindaco Guido Malinverno, nell’ambito del progetto “Parole tra Noi” della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Per l’autore aquilano si tratta d’un gradito ritorno nella bella città gardesana, dove altre tre volte negli anni precedenti ha presentato a Desenzano altrettanti suoi libri.

UNA SETTIMANA DENSA D’IMPEGNI CULTURALI PER GOFFREDO PALMERINI - In questo caso celebrando i legami culturali tra Montenegro e Italia, attraverso un evento di poesia, musica e arte, per rafforzare l’amicizia nel segno della cooperazione culturale. Podgorica La delegazione sarà ricevuta il 28 ottobre alle ore 10 dall’Ambasciatrice d’Italia a Podgorica, Andreina Marsella, che lo stesso giorno sarà presente alla Serata d’Onore per gli ospiti italiani presso il ... (Laprimapagina.it)

