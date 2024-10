Napolitoday.it - Una coppia mi ha bendato e portato nella misteriosa “Villa dei Draghi”

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sono in auto, ho una benda sugli occhi e unadi sconosciuti mi sta portando in una località ignota. C'è modo migliore per trascorrere una soleggiata domenica mattina? Per gli appassionati dell’“Urbex”: no. E Anna, seduta al mio fianco, e Giovanni, alla guida, sono due dei più esperti