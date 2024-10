Agi.it - Tutta Cz?stochowa lo celebra, e la religione non c'entra

(Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Per una volta Cz?stochowa e il suo santuario conosciuto in tutto il mondo, dove c'è la Vergine Nera, importante centro di culto cattolico e meta tradizionale per milioni di pellegrini, non c'no nulla. A prendersi la scena, almeno a livello sportivo, è da oggi Matej Rodin, difensore croato di 28 anni,to come nuovo eroe del Raków, centenario club calcistico della città di Cz?stochowa che solo da pochi anni milita stabilmente nel campionato di massima serie (Ekstraklasa). Rodin, che tra il giugno del 2019 e il febbraio 2020 faceva parte della rosa del Perugia in serie B senza però mai vedere il campo, è stato il protagonista assoluto (nel bene e nel male) del match di domenica 20 ottobre vinto dal Rakow 1-0 sul Pogon Szczecin, un successo che consente ai rossoblù di casa di restare al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Lech.