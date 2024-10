Justcalcio.com - TS – Marotta, il calendario Inter preoccupa: “Bisogna giocare meno”

(Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 23:08:16 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Beppeparla ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro la Roma e commenta ilfitto che attende la suae le altre squadre impegnate tra campionato e coppe europee nelle prossime settimane. Sette partite in 20 giorni, questo il tour de force per i nerazzurri di Simone Inzaghi a partire dalla sfida dell’Olimpico contro i giallorossi di Ivan Juric. Il presidente dell’ha parlato così.sul“Conviviamo con uno stress di tante gare che i giocatori fanno fatica a gestire. Tra tutte le nazionali ci sono stati circa 100 infortuni muscolari, non traumatici. E’ difficile fare anche una preparazione preventiva per evitarli. Dobbiamo sederci a un tavolo per far sì che ilsia più morbido.