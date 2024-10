Traffico Roma del 20-10-2024 ore 08:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione Traffico nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale nel quartiere Appio Tuscolano Fino al prossimo 22 ottobre era chiuso per lavori il tratto di via Adria prestare attenzione alla segnaletica si corre questa mattina la Half Marathon la mezza maratona sulla distanza dei 21 Km partenza alle 8:30 dal Circo Massimo con arrivo al Colosseo tra le zone interessate oltre al centro Testaccio Ostiense piramide Prati attive fino a cessate esigenze modifiche alla viabilità con divieti di transito e sosta deviazioni per numerose linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.luceverde.it è tutto per questo appuntamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale nel quartiere Appio Tuscolano Fino al prossimo 22 ottobre era chiuso per lavori il tratto di via Adria prestare attenzione alla segnaletica si corre questa mattina la Half Marathon la mezza maratona sulla distanza dei 21 Km partenza alle 8:30 dal Circo Massimo con arrivo al Colosseo tra le zone interessate oltre al centro Testaccio Ostiense piramide Prati attive fino a cessate esigenze modifiche alla viabilità con divieti di transito e sosta deviazioni per numerose linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo appuntamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ

Traffico Roma del 20-10-2024 ore 07 : 30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni si corre questa mattina la Half Marathon la mezza maratona sulla distanza dei 21 Km partenza dal circo massimo arrivo al Colosseo tra le zone ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 19 : 30 - luceverde. Luceverde Roma veri trovati dalla redazione proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente Nella formazione di lentamente code nelle ore di traffico più intenso via Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre per lavori transito su carreggiata è ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 19-10-2024 ore 18 : 30 - Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale Privi rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e Tiburtina su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code per lavori tra viale di Tor di Quinto via Salaria nelle due direzioni domani mattina la mezza maratona con partenza dal ... (Romadailynews.it)