Torino conferenza stampa Vanoli post Cagliari | Noi puniti dagli episodi ecco cosa non ha funzionato Solo complimenti a Sanabria

Torino - conferenza stampa Vanoli post Cagliari : «Noi punti dagli episodi - ecco cosa non ha funzionato. Solo complimenti a Sanabria» - Alla fine però, la sfida valida […]. La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Cagliari Torino, l’intervista completa del tecnico granata ai margini del match valido per l’8ª di Serie A Quella tra Cagliari Torino è stata senz’ombra di dubbio una delle partite più combattute e per certi versi divertenti di questo avvio di Serie A. (Calcionews24.com)

Cagliari-Torino - Nicola : “Siamo contenti - battuta squadra piena di qualità” - Nel primo tempo ad esempio Luvumbo faceva un po’ di fatica, da qui la scelta di fare la staffetta con Marin, che veniva da due partite giocate con la Nazionale. “La mia squadra è stata brava a capire che era necessario cambiare un paio di assetti, senza rinunciare a fare quello che avevamo provato. “Di esami di maturità ce ne saranno ancora molti da superare. (Sportface.it)

Cagliari vince in rimonta - Torino piegato per 3-2 - Primo successo casalingo per i sardi, i granata al terzo ko consecutivo CAGLIARI - Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell'ostacolo. Si . Il Cagliari vince in rimonta con merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. (Ilgiornaleditalia.it)