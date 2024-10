Latinatoday.it - Terracina finalmente al Colavolpe: un punto nel derby con il Cassino

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Continua la striscia positiva del. Dopo la vittoria contro l’Ilvamaddalena di domenica scorsa, in Sardegna, la formazione biancoceleste pareggia in casa nelcontro il. Finisce 1-1 alin casa, davanti al proprio pubblico, i Tigrotti passano in