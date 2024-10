Palermotoday.it - Tennis, A1: domenica agrodolce per i colori del Ct Palermo

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)per idel Ct. Successo esterno, 3-1, a Padova per il team femminile, battuta d’arresto tra le mura amiche per i maschi sconfitti dal Tc Santa Margherita Ligure tra le squadre favorite alla vittoria del tricolore.Affermazione dal notevole peso specifico per le