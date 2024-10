Napolipiu.com - Tancredi Palmeri punge il Napoli: “Rigore? Un grande mah”

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’ennesima frecciata die il silenzio sui rigori negati, giornalista di Sportitalia e noto ai tifosi delper le sue polemiche, torna a colpire il club partenopeo. Dopo il celebre brindisi alla “salute” di Aurelio De Laurentiis in occasione del mancato trasferimento di Osimhen,ha oggi commentato in modo velenoso ilconcesso alcontro l’Empoli. Attraverso il suo profilo su X (ex Twitter),ha affermato: “È unmah ildel. Per non dire che non è. Sicuramente è in contraddizione con quanto ci ha appena detto Rocchi, che i rigori devono essere per falli chiari e certi”. Un’uscita che lascia trasparire un livore ben noto ai tifosi partenopei.