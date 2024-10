Tabellone Wta Osaka 2024: risultati e accoppiamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 250 di Osaka 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. La numero 1 del seeding sarà la polacca Magdalena Frech, in gran forma nell’ultimo periodo, seguita da Elise Mertens e Maria Bouzkova. Presente anche l’Italia con Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 8, e Lucia Bronzetti. Di seguito il Tabellone completo. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone WTA 250 Osaka 2024 FINALE (Q) Lamens b. (Q) Birrell 6-0 6-4 SEMIFINALI (Q) Birrell b. (Q) Ito 6-4 6-3 (Q) Lamens b. (7) Parry 6-2 6-4 QUARTI DI FINALE (Q) Ito b. (LL) Lys 6-7(8) 6-2 6-3 (Q) Birrell b. Saito 7-5 6-4 (Q) Lamens b. (Q) Bogdan 4-6 6-3 6-3 (7) Parry b. Tauson 6-3 1-6 6-3 SECONDO TURNO (LL) Lys b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del Wta 250 di, in programma dal 14 al 20 ottobre. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di. La numero 1 del seeding sarà la polacca Magdalena Frech, in gran forma nell’ultimo periodo, seguita da Elise Mertens e Maria Bouzkova. Presente anche l’Italia con Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 8, e Lucia Bronzetti. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 250FINALE (Q) Lamens b. (Q) Birrell 6-0 6-4 SEMIFINALI (Q) Birrell b. (Q) Ito 6-4 6-3 (Q) Lamens b. (7) Parry 6-2 6-4 QUARTI DI FINALE (Q) Ito b. (LL) Lys 6-7(8) 6-2 6-3 (Q) Birrell b. Saito 7-5 6-4 (Q) Lamens b. (Q) Bogdan 4-6 6-3 6-3 (7) Parry b. Tauson 6-3 1-6 6-3 SECONDO TURNO (LL) Lys b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Wta Osaka 2024 : risultati e accoppiamenti - (6) Tomova 6-1 6-2Bronzetti b. Hontama 6-1 6-1 (Q) Birrell b. (8) Cocciaretto 6-4 6-3(Q) Birrell b. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. Kudermetova 6-2 6-2 (4) Bouzkova b. (5) Avanesyan 7-6(2) 6-4 (Q) Lamens b. (Sportface.it)

Tabellone Wta Osaka 2024 : risultati e accoppiamenti - (Q) Shibahara 6-4 6-1 (Q) Ito b. La numero 1 del seeding sarà la polacca Magdalena Frech, in gran forma nell’ultimo periodo, seguita da Elise Mertens e Maria Bouzkova. Dart 6-3 6-2 PRIMO TURNO (LL) Lys b. Osorio 6-2 6-3 Kessler b. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. (Sportface.it)

Tabellone Wta Osaka 2024 : risultati e accoppiamenti - Volynets 6-1 6-4 The post Tabellone Wta Osaka 2024: risultati e accoppiamenti appeared first on SportFace. Saito vs (5) Avanesyan (Q) Lamens b. Kenin 6-2 3-6 7-5(8) Cocciaretto b. Bronzetti 6-3 6-4 (Q) Bogdan b. Prosegue la stagione sul cemento asiatico, con il massimo circuito femminile che dalla Cina si sposta in Giappone, dove va in scena il torneo di Osaka. (Sportface.it)