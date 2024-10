Tabellone Wta 500 Ningbo 2024: risultati e accoppiamenti (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Ningbo 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Jasmine Paolini, che ha messo definitivamente in ghiaccio la qualificazione alle Finals di Riyadh, sarebbe dovuta essere numero 1 del seeding ma ha dato forfait per un problema fisico. Assente pure la beniamina di casa Qinwen Zheng, quindi la testa di serie più alta è Barbora Krejcikova. MONTEPREMI COPERTURA TV Tabellone WTA 500 Ningbo 2024 FINALE (5) Kasatkina b. M.Andreeva 6-0 4-6 6-4 SEMIFINALI (5) Kasatkina b. (8) Badosa 6-4 ritiro M.Andreeva b. Muchova 6-2 1-0 ritiro QUARTI DI FINALE (8) Badosa b. (6) Haddad Maia 6-3 6-2 (5) Kasatkina b. Putintseva 6-4 1-6 7-6(5) M. Andreeva b. (4) Krejcikova 7-6(5) 3-2 rit. Muchova b. (7) Kalinskaya 2-6 6-2 6-3 SECONDO TURNO (6) Haddad Maia b. Boulter 7-6(2) 7-5 (8) Badosa b. Xiy. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon tutti glie iturno per turno del WTA 500 di, in programma dal 14 al 20 ottobre. Jasmine Paolini, che ha messo definitivamente in ghiaccio la qualificazione alle Finals di Riyadh, sarebbe dovuta essere numero 1 del seeding ma ha dato forfait per un problema fisico. Assente pure la beniamina di casa Qinwen Zheng, quindi la testa di serie più alta è Barbora Krejcikova. MONTEPREMI COPERTURA TVWTA 500FINALE (5) Kasatkina b. M.Andreeva 6-0 4-6 6-4 SEMIFINALI (5) Kasatkina b. (8) Badosa 6-4 ritiro M.Andreeva b. Muchova 6-2 1-0 ritiro QUARTI DI FINALE (8) Badosa b. (6) Haddad Maia 6-3 6-2 (5) Kasatkina b. Putintseva 6-4 1-6 7-6(5) M. Andreeva b. (4) Krejcikova 7-6(5) 3-2 rit. Muchova b. (7) Kalinskaya 2-6 6-2 6-3 SECONDO TURNO (6) Haddad Maia b. Boulter 7-6(2) 7-5 (8) Badosa b. Xiy.

