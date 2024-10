Quotidiano.net - Sventato attentato ad Ambasciata Israele a Berlino

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un giovane di 28 anni, libico, è stato fermato in Germania, nel Brandeburgo, con l'accusa di pianificare unall'israeliana di. L'uomo, secondo quanto riporta la Bild, è stato fermato a Bernau, nell'ambito delle indagini svolte dall'antiterrorismo. Il 28enne sarebbe un sostenitore dell'Isis. Il fermo è avvenuto in seguito a indicazioni arrivate da servizi segreti di un altro Paese e non è chiaro se il sospettato intendesse agire con delle armi o con esplosivo, scrive la Bild. Secondo quanto riferisce ancora il tabloid, il giovane avrebbe programmato di fuggire dallo zio a Sankt Augustin, nei pressi di Bonn, subito dopo aver messo a segno il colpo, per poi scappare all'estero. Il 28enne era arrivato in Germania nel novembre 2022 e aveva chiesto asilo nel gennaio 2023.