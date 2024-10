Ilfattoquotidiano.it - Situazioni critiche in Emilia Romagna e Sicilia per le forti piogge. Allagata parte di Bologna, chiuse molte tratte ferroviarie

(Di domenica 20 ottobre 2024) Situazione difficile in, a causa del maltempo. Sulla regione sono caduti 80 millimetri di pioggia in 4 ore.die del territorio circostante. Durante la notte la piena ha interessato anche Ravenna, Modena, Reggioe lehanno reso critica la situazione su tutte le strade dell’Appennino. La presidente facente funzioni della Regione Irene Priolo denuncia disservizi e invita a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci, specie per quanto riguarda le strade impraticabili e le evacuazioni ai piani alti degli edifici. Il sindaco diMatteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada, a non usare l’auto e a salire ai piani più alti se ci si trova in prossimità dei torrenti. Un’emergenza che va avanti da ore, almeno dalle 22 di ieri sera, “peggio delle aspettative.