Calcionews24.com - Sissoko a Juventusnews24: «La Juve è già da Scudetto. Problemi? É normale, ecco perchè»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Mohamed, ex centrocampista della, in una intervista esclusiva concessa a.com Mohamedha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto delle parole dell’ex centrocampista della. Quindi questa è già unada? «Per me si, hanno preso un grandissimo allenatore che conosce bene il calcio