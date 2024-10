Padovaoggi.it - Serie D, girone C: risultati, classifica e analisi della 9ªgiornata

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo il pari per 2 a 2 in anticipo del Campodarsego contro il Chions, anche le altre due padovane in campo domenica per la nona giornata. Per Este e Luparense due pareggi che smuovono relativamente lae permettono ad entrambe di restare nel gruppone a ridosso delle prime posizioni.