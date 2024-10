Sbircialanotizia.it - Scudo anti streaming illegale blocca Google Drive, Piracy Shield sotto accusa

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il sistema nazionalepirateria adottato da Agcom per combattere loferma la piattaforma di condivisione file di. Il problema è emerso ieri sera durante Juventus-Lazio Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri sera per. Molti utenti lamentano di essersi