Firenzetoday.it - Scontri a Bari tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Pomeriggio di panico sulla SS16 a Torre a Mare, in provincia di, per alcuniavvenuti tra idellae quelli della. I tafferugli si sono verificati intorno alle 13 creando un forte scompiglio sulla tangenziale.Iviola erano diretti al Via del