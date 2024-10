Scialbo pari contro il Costa d'Amalfi: Brindisi sempre più ultimo e a corto di vittorie (Di domenica 20 ottobre 2024) Brindisi – Sette giornate senza neanche una vittoria. Il Brindisi non riesce a superare il modesto Costa D'Amalfi in quella che da mister Ragno era stata presentata come una finale, nella corsa per la salvezza. I 1015 spettatori dello stadio Fanuzzi hanno assistito a uno Scialbo 0-0. Pochi tiri e Today.it - Scialbo pari contro il Costa d'Amalfi: Brindisi sempre più ultimo e a corto di vittorie Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 20 ottobre 2024)– Sette giornate senza neanche una vittoria. Ilnon riesce a superare il modestoD'in quella che da mister Ragno era stata presentata come una finale, nella corsa per la salvezza. I 1015 spettatori dello stadio Fanuzzi hanno assistito a uno0-0. Pochi tiri e

Al Fanuzzi arriva il Costa d'Amalfi : per il Brindisi una gara da non sbagliare - Una partita assolutamente da non sbagliare. Nel pomeriggio di oggi (ore 15:00) il Brindisi ospiterà allo stadio Fanuzzi il Costa d'Amalfi in un autentico scontro diretto per la salvezza. I biancazzurri hanno urgenza di cogliere per la prima volta in stagione la vittoria poiché la penalizzazione... (Brindisireport.it)

Serie D - Brindisi-Costa d'Amalfi : la designazione arbitrale - 00) e valida per la settima giornata del campionato di serie D girone H, sarà il signor Matteo Maria Giallorenzo della sezione di Sulmona. . . Gli assistenti. A dirigere la gara Brindisi FC - Costa d'Amalfi FC, in programma domenica 20 ottobre allo stadio comunale "Franco Fanuzzi" di Brindisi (ore 15. (Brindisireport.it)

Brindisi - contro il Costa d'Amalfi ingresso gratuito in gradinata per donne e under 16 - Anche per questa partita la società ha. Sono disponibili i biglietti per assistere alla partita Brindisi FC - Costa d’Amalfi FC, valida per la settima giornata di campionato di serie D, girone H, in programma allo stadio comunale “Fanuzzi” domenica 20 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15. . . (Brindisireport.it)