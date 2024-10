Sci alpino, le gigantiste in allenamento in Val Senales per preparare l’esordio di Soelden (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai ci siamo. La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prenderà il via nel corso del prossimo fine settimana con il canonico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach con i due giganti di Soelden (Austria), uno maschile e uno femminile. Le squadre italiane si stanno preparando per l’evento e sulle nevi della Val Senales, Bolzano, andranno in scena gli ultimi allenamenti delle azzurre prima del debutto stagionale. Federica Brignone e compagne si ritroveranno dalla giornata odierna in Val Senales per una serie di allenamenti che si concluderanno giovedì 24 ottobre. A quel punto ci sarà la partenza verso Soelden. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la sessione di allenamenti altoatesina la stessa Federica Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Oasport.it - Sci alpino, le gigantiste in allenamento in Val Senales per preparare l’esordio di Soelden Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai ci siamo. La Coppa del Mondo di sci2024-2025 prenderà il via nel corso del prossimo fine settimana con il canonico esordio sul ghiacciaio del Rettenbach con i due giganti di(Austria), uno maschile e uno femminile. Le squadre italiane si stanno preparando per l’evento e sulle nevi della Val, Bolzano, andranno in scena gli ultimi allenamenti delle azzurre prima del debutto stagionale. Federica Brignone e compagne si ritroveranno dalla giornata odierna in Valper una serie di allenamenti che si concluderanno giovedì 24 ottobre. A quel punto ci sarà la partenza verso. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la sessione di allenamenti altoatesina la stessa Federica Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

Slalom gigante femminile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2024/2025: TAPPE E GARE STREAMING E TV – Lo slalom gigante femminile di Soelden 2024 sarà visibile in diretta sui canali di Eurosport (palinsesto dettagliato in via di definizione), disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. (Sportface.it)

Slalom gigante maschile Soelden 2024 in tv : data - orario e diretta streaming sci alpino - Gli azzurri proveranno a centrare un piazzamento sul podio, obiettivo storicamente raggiunto solamente da Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg, giunti secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012. . Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di domenica 27 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13:00. (Sportface.it)

Sci Alpino - la Nazionale Femminile in raduno : obiettivo Soelden - il debutto in Coppa del Mondo - Anche il campione azzurro Dominik Paris sarà in raduno proprio a Soelden, con la guida tecnica di Alberto Ghidoni. Come indica fisi. Le convocate della Nazionale Italiana, scelte dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, sono la stessa Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. (Ilfaroonline.it)