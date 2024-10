Sondriotoday.it - Schiacciato da un albero: 55enne in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Gravissimo incidente questa mattina poco dopo le 9 a Tirano: un uomo di 55 anni che stava tagliando le piante in un terreno di sua proprietà, lungo la strada per Trivigno, è infatti rimastoproprio da uno degli alberi.L'allarmeL'allarme è scattato subito in codice rosso