Sampdoria trionfa a Cesena: una vittoria spettacolare che riaccende le speranze playoff (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, la Sampdoria ha conquistato una vittoria entusiasmante contro il Cesena, totalizzando un punteggio finale di 5-3. Questo risultato non solo rappresenta un’importante affermazione per i blucerchiati, ma li avvicina notevolmente alla zona playoff del campionato. La partita, ricca di colpi di scena e intensità , ha messo in evidenza le qualità della formazione ligure, che è riuscita a mantenere la determinazione nonostante alcune disattenzioni in fase difensiva. In particolare, il centrocampista Meulensteen ha brillato con una doppietta, dimostrando il suo valore e il suo contributo alla causa della squadra. Un primo tempo emozionante e pieno di imprevisti Il primo tempo della sfida si è chiuso sul punteggio di 2-2, con entrambe le squadre che hanno avviato con slancio il match. Gaeta.it - Sampdoria trionfa a Cesena: una vittoria spettacolare che riaccende le speranze playoff Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, laha conquistato unaentusiasmante contro il, totalizzando un punteggio finale di 5-3. Questo risultato non solo rappresenta un’importante affermazione per i blucerchiati, ma li avvicina notevolmente alla zonadel campionato. La partita, ricca di colpi di scena e intensità , ha messo in evidenza le qualità della formazione ligure, che è riuscita a mantenere la determinazione nonostante alcune disattenzioni in fase difensiva. In particolare, il centrocampista Meulensteen ha brillato con una doppietta, dimostrando il suo valore e il suo contributo alla causa della squadra. Un primo tempo emozionante e pieno di imprevisti Il primo tempo della sfida si è chiuso sul punteggio di 2-2, con entrambe le squadre che hanno avviato con slancio il match.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

DIRETTA Cesena-Sampdoria 1-2 - Prestia illude : i doriani ribaltano subito il risultato - 20esimo: cross di Coda dalla sinistra, salva tutto Mangraviti. Sampdoria in vantaggio, palla scodellata in area, c'è un rimpallo, la palla arriva Meleunsteen che si gira e fulmina Pisseri 13esimo: Pareggio lampo della Sampdoria! Fa tutto Prestia che devia sfortunatamente nella propria porta... (Cesenatoday.it)

DIRETTA Cesena-Sampdoria 1-0 - stacco imperioso di Prestia : bianconeri in vantaggio - 11esimo: proiezione offensiva di Francesconi che non riesce a mettere in mezzo ma guadagna un corner. Palla scodellata da Calò e stacco di testa vincente di Prestia GOLLL DEL CESENA!!!!!! Palla a girare sul secondo palo, il capitano è sbucato è ha staccato in maniera perfetta battendo Silvestri... (Cesenatoday.it)

DIRETTA Cesena-Sampdoria - Mignani si copre e lancia Francesconi dal primo minuto - Dopo la sosta il Manuzzi riapre le porte per Cesena-Sampdoria, match di cartello allo stadio Manuzzi. I doriani hanno avuto una partenza a rilento che ha comportato anche l'esonero di Andrea Pirlo e l'arrivo di Sottil in panchina, i blucerchiati hanno racimolato solo 8 punti e sono 16esimi in... (Cesenatoday.it)