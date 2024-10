Tg24.sky.it - Salento, violenza sessuale di gruppo su 12enne: indagati 3 minori

(Di domenica 20 ottobre 2024) La procura per i minorenni di Lecce indaga su una presuntadicommessa da tre minorenni nei confronti di una. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, lasarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato in provincia di Lecce e poi violentata. A darle appuntamento sarebbe stato un 16enne che la ragazzina conosceva. Quando però laè arrivata ha trovato ad attenderla anche altri due amici del giovane, tutti e due 14enni che sarebbero stati gli autori materiali delle violenze mentre il terzo si sarebbe limitato solo a fare da spettatore. I giovani hanno anche rubato il portafoglio alla ragazzina.Â