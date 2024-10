Quotidiano.net - Rutte, eviterei limiti a uso armi a Kiev ma non decide Nato

(Di domenica 20 ottobre 2024) "Per permette adi arrivare al tavolo delle trattative da una posizione di forza abbiamo bisogno che gli aiuti siano massicci. Per lasarebbe meglio non imporre restrizioni ma spetta agli alleati imporre, non dipende dalla, secondo me sarebbe meglio evitare restrizioni". Così il segretario generale dellaMark, a In Mezz'ora, su Rai 3, risponde alla domanda sul divieto di alcuni Paesi adi usare leper colpire la Russia. "La cosa principale è assicurare adi avere tutto ciò che serve contro l'aggressione russa e negoziare da una posizione di forza e tutti gli alleati sono d'accordo".