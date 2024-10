Inter-news.it - Roma-Inter, c’è anche Berenbruch. Ecco il numero scelto

(Di domenica 20 ottobre 2024) Thomasè pronto a sfilare all’Olimpico in vista della gara tra. Il giovane centrocampista nerazzurro è stato chiamato da Simone Inzaghi per sostituire Piotr Zielisnki e Kristjan Asslani.– In vista della sfida train programma questa sera allo stadio Olimpico di, Simone Inzaghi vistele tante assenze a centrocampo con Piotr Zielisnki e Kristjan Asslani ai box, ha deciso di chiamare in prima squadra Thomas, centrocampista classe 2005 della primavera allenata da Andrea Ztta. Il giovane azzurro, uno dei trascinatori dell’attuale U20 nerazzurra, avrà la grande occasione di mettersi in mostra in Serie A in caso di cambi forzati. In vista della sfida contro la, un vero match point di questa prima parte di stagione, Thomasindosserà la maglia52.