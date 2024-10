Anteprima24.it - Rissa tra giovani, 15enne finisce ferito da un fendente all’altezza del fegato

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Casoria (Napoli) i carabinieri della locale sezione radiomobile e i militari della tenenza di Arzano, sono intervenuti la scorsa notte a via San Salvatore nei pressi di un centro commerciale per un minorenne. Da una prima ricostruzione emerge che poco prima fosse scoppiata unatrain cui ha avuto la peggio unda undel. Il giovane è stato trasall’ospedale del Mare di Napoli e non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la vicenda tra testimonianze e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. (foto di repertorio) L'articolotrada undelproviene da Anteprima24.it.