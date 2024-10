Liberoquotidiano.it - Regionali: Schlein, 'lavoriamo per vincere nelle tre regioni al voto'

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sono molto felice delle coalizioni, che credo siano le più competitive che potevamo mettere in campo. E sono felicissima delle candidature, a partire da quella di Andrea Orlando, che in Liguria ha messo al centro del suo programma proprio la difesa della sanità pubblica. E poi quelle altrettanto valide di Michele De Pascale in Emilia-Romagna e di Stefania Proietti in Umbria. In tutte e tre leabbiamo fatto e stiamo facendo il massimo per battere le destre". Così Ellya La Stampa. Con quale risultato festeggerà? Un due a uno per voi, strappando una regione alla destra? "Non metto asticelle, ma posso assicurare cheperin tutte e tre leal".