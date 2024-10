Pronostico Lecce-Fiorentina: Analisi, Quote e Scommesse (20 Ottobre 2024) (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida tra Lecce e Fiorentina, in programma domenica 20 Ottobre 2024 alle ore 15:00, rappresenta un match importante della giornata di Serie A. Di seguito, analizziamo la situazione delle squadre, le probabili formazioni e forniamo il nostro Pronostico ottimizzato per chi vuole scommettere su questa gara. Lecce: Situazione Attuale Il Lecce arriva a questo incontro in un periodo di crisi, con 2 sconfitte consecutive e senza vittorie da 4 giornate. La sconfitta per 1-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno ha evidenziato i problemi della squadra di Luca Gotti. Con soli 5 punti in 7 partite, i giallorossi sono in piena zona retrocessione e mostrano carenze in vari reparti: Difesa: Il Lecce ha subito 12 gol finora, dimostrando di essere vulnerabile. Attacco: Solo 3 reti realizzate, peggior attacco della Serie A. Pronosticipremium.com - Pronostico Lecce-Fiorentina: Analisi, Quote e Scommesse (20 Ottobre 2024) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida tra, in programma domenica 20alle ore 15:00, rappresenta un match importante della giornata di Serie A. Di seguito, analizziamo la situazione delle squadre, le probabili formazioni e forniamo il nostroottimizzato per chi vuole scommettere su questa gara.: Situazione Attuale Ilarriva a questo incontro in un periodo di crisi, con 2 sconfitte consecutive e senza vittorie da 4 giornate. La sconfitta per 1-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno ha evidenziato i problemi della squadra di Luca Gotti. Con soli 5 punti in 7 partite, i giallorossi sono in piena zona retrocessione e mostrano carenze in vari reparti: Difesa: Ilha subito 12 gol finora, dimostrando di essere vulnerabile. Attacco: Solo 3 reti realizzate, peggior attacco della Serie A.

Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Lecce e Fiorentina tornano dalla sosta per mettersi alle spalle una prima parte di stagione priva di soddisfazioni, con i salentini che hanno una striscia aperta di tre sconfitte consecutive e l’1-0 sul campo dell’Udinese, deciso da una punizione di Zemura, è stato la terza gara consecutiva che gli uomini di Gotti hanno chiuso senza […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)