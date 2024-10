Promozione, la Messana rallenta la corsa con un pareggio a Mistretta (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è fermato a 5 il filotto di vittorie consecutive della Messana, che, nella 6^ giornata del campionato di Promozione, ha pareggiato 1-1 sul campo del Città di Mistretta. Buon avvio dei giallorossi, vicini al gol con l’insidioso destro di Misiti, respinto da D’Amico. Al 26’ Tricamo serve Ventra Messinatoday.it - Promozione, la Messana rallenta la corsa con un pareggio a Mistretta Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è fermato a 5 il filotto di vittorie consecutive della, che, nella 6^ giornata del campionato di, ha pareggiato 1-1 sul campo del Città di Mistretta. Buon avvio dei giallorossi, vicini al gol con l’insidioso destro di Misiti, respinto da D’Amico. Al 26’ Tricamo serve Ventra

