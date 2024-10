Promozione girone A, sesta giornata: l’Aspra cede in casa al Montelepre, pari esterno per il Cus Palermo (Di domenica 20 ottobre 2024) È terminata la sesta giornata del campionato di Promozione: nel girone A la Regina Mundi guida la classifica. Due gli anticipi di ieri: il derby bagherese tra Bagheria 1919 e Bagheria 90011 è andato al Bagheria 1919. Il gol del successo è firmato dall’ex rosanero Raimondo Lucera. Nell’altro Europa.today.it - Promozione girone A, sesta giornata: l’Aspra cede in casa al Montelepre, pari esterno per il Cus Palermo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È terminata ladel campionato di: nelA la Regina Mundi guida la classifica. Due gli anticipi di ieri: il derby bagherese tra Bagheria 1919 e Bagheria 90011 è andato al Bagheria 1919. Il gol del successo è firmato dall’ex rosanero Raimondo Lucera. Nell’altro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione girone A - quinta giornata : pari tra Cus Palermo e Aspra - il Montelepre perde con Bagheria - Le. . . Primo tempo molto equilibrato, che non lascia spazio a sorprese relativamente al tabellino. Cala il sipario sulla quinta giornata di campionato nel girone A di Promozione: l’anticipo del sabato ha visto di fronte Cus Palermo e Aspra, che si sono divise la posta in palio con un pari per 1-1. (Palermotoday.it)