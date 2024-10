Veneziatoday.it - Porto, è stallo: tavolo saltato, i sindacati aspettano impegni formali

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un imprevisto ha peggiorato ulteriormente la situazione dialdi Venezia, dove da mercoledì il lavoratori art. 17 della Nclp - quelli impiegati ogni giorno in somministrazione, senza essere dipendenti del- sono in sciopero a oltranza contro il nuovo bando, giudicato in alcuni