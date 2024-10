Dday.it - Piracy Shield fuori controllo: bloccata per 6 ore una CDN di Google. Urge una riforma

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un'incauta segnalazione scatena il putiferio per sei ore suDrive e altri servizi come YouTube. Il meccanismo tutto automatico di blocco pone tutte le responsabilità nelle mani del segnalatore, la cui identità non viene però rivelata. Un sistema troppo pericoloso per non essere rivisto.