Infobetting.com - Pineto-Campobasso (lunedì 21 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Posticipo del decimo turno di Serie C girone B e l’ambiziosodi Braglia è di scena sul campo deldi Tisci. Situazione complicata in casa abruzzese: una sola vittoria nelle ultime 9 gare hanno reso necessario il cambio di allenatore con l’ex giocatore del Pescara, lo scorso anno a Cerignola, a sostituire Cudini. La squadra al momento è in piena zona playout InfoBetting: Scommesse Sportive e