Passa nella notte l' onda di piena all' alba il Po raggiunge 613 metri

Ilpiacenza.it - Passa nella notte l'onda di piena, all'alba il Po raggiunge 6,13 metri

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le forti piogge e il maltempo delle ultime ore hanno provocato un forte innalzamento del Po, che all'di domenica 20 ottobre ha fatto segnare 6,13all'idrometro di via Nino Bixio (che resta chiusa). Le ultime previsioni meteo di questa mattina, al momento, non danno pioggia in arrivo