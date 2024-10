Oasport.it - Pallamano femminile, Cassano Magnago non sbaglia e si conferma al comando della Serie A1

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)nona casa del Leno e sicon relativa facilità alA1 dopo la sesta giornata per quanto riguarda la regular season. Le atlete lombarde hanno fatto nuovamente la differenza imponendosi con merito nei pressi di Brescia con il parziale di 17-30. Come da copione, invece, è arrivata la gioia per Lions Sassari (38-24) a pochi giorni dal significativo acuto per 27 a 22 nei confronti di Casalgrande Padana nel recuperoquarta giornata. Ottima crescita da parterealtà diretta da Lukas Waldner che davanti ai propri tifosi ha controllato la partita senza problemi. Due affermazioni in pochi giorni non sono state raccolte, invece, da Adattiva Pontinia che dopo aver primeggiato contro Teramo per 34-27 ha dovuto inchinarsi nel finale di match per 1 solo punto (24-23) contro Jomi Salerno.