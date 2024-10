Bubinoblog - PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: I CASI DI TERESA BATTAGLIA, STUCKY E REPORT

(Di domenica 20 ottobre 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27al 2Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: Ninfa Dormiente (1/3) new M: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: film da definire G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello M: Ticket To Paradise 1°Tv M: Io Canto Generation (4/6) G: Endless Love 1°Tv V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine S: Tu Sì Que Vales (7/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto.