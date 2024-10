Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2024: Marquez precede Martin. Bagnaia 3°, ma staccatissimo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi domenica 20 ottobre, il fine settimana del GP d’, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island, valida per la diciassettesima tappa del calendario di. Vittoria per lo spagnolo Marc, cheil connazionale Jorge, secondo, e l’italiano Francesco, terzo. In virtù di questi piazzamenti l’iberico guadagna altri 4 punti e si porta a +20 sull’azzurro nella classifica generale. Seguono altri tre italiani, ovvero Fabio Di Giannantonio, quarto, Enea Bastianini, quinto, e Franco Morbidelli, sesto. Settima piazza per il sudafricano Brad Binder, chel’iberico Maverick Vinales, ottavo, il francese Fabio Quartararo, nono, e l’altro spagnolo Raul Fernandez, decimo.