Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP USA 2024: Leclerc vince ad Austin, la Ferrari firma una magica doppietta

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Stasera è andato in scena il GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito texano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Charlesha vinto il GP degli USA, rendendosi protagonisti di una manovra spettacolare in partenza: il monegasco dellaè infatti scattato brillantemente dalla terza piazzola, ha approfittato del duello tra Max Verstappen e Lando Norris, è entrato brillantemente all’interno di curva 1 e si è preso di forza la testa della gara, non lasciandola più se non in occasione del pit-stop. Prova davvero maiuscola da parte del 27enne, apparso decisamente spumeggiante in Texas dopo la Sprint Race di ieri.