Open Arms: M5S, 'da tg1 4 minuti a salmone anti-pm Salvini, vergognoso' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il sermone anti-magistratura di Matteo Salvini di ieri sera, al quale il Tg1 ha dedicato quattro sconsiderati minuti, è semplicemente vergognoso. La giornata di ieri, segnata prima dallo sproloquio del ministro Nordio e poi dall'ignobile show di Salvini in prima serata, registra un nuova escalation di questo governo in termini di incuria istituzionale". Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Giustizia di Senato e Camera. "Salvini oltretutto ha sparato ad alzo zero contro i giudici che lo stanno processando: è giunta l'ora che qualcuno rammenti a lui e ai suoi che gli imputati si difendono nei tribunali, e non nei notiziari televisivi. Dall'altro lato, la deprecabile vicenda albanese dovrebbe indurre qualcuno nel governo a ragionare sul catastrofico fallimento di questa operazione, costata ai contribuenti italiani ben 800 milioni. Liberoquotidiano.it - Open Arms: M5S, 'da tg1 4 minuti a salmone anti-pm Salvini, vergognoso' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il sermone-magistratura di Matteodi ieri sera, al quale il Tg1 ha dedicato quattro sconsiderati, è semplicemente. La giornata di ieri, segnata prima dallo sproloquio del ministro Nordio e poi dall'ignobile show diin prima serata, registra un nuova escalation di questo governo in termini di incuria istituzionale". Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Giustizia di Senato e Camera. "oltretutto ha sparato ad alzo zero contro i giudici che lo stanno processando: è giunta l'ora che qualcuno rammenti a lui e ai suoi che gli imputati si difendono nei tribunali, e non nei notiziari televisivi. Dall'altro lato, la deprecabile vicenda albanese dovrebbe indurre qualcuno nel governo a ragionare sul catastrofico fallimento di questa operazione, costata ai contribuenti italiani ben 800 milioni.

