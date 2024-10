Bresciatoday.it - Nottata con fiumi di alcol: ragazza di 20 anni collassa davanti alle amiche

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Notte brava per unadi 20, soccorsa da un'autolettiga nel primo mattino di oggi, domenica 20 ottobre, al termine di lunghe ore di festa. A causa del troppoingurgitato in compagnia di amici e, la giovane èta nei pressi dei locali di via Vigevano a Brescia.