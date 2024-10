Neymar torna in campo: è tra i convocati dell’Al-Hilal per la partita di Champions League asiatica! (Di domenica 20 ottobre 2024) Neymar torna in campo dopo il brutto infortunio del 17 ottobre di un anno fa: è tra i convocati dell’Al-Hilal per la Champions League asiatica! Neymar è finalmente pronto al tornare in campo dopo un lungo anno di stop. Il brasiliano è infatti tra i convocati dell’Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l’Al-Ain. Lo stesso Calcionews24.com - Neymar torna in campo: è tra i convocati dell’Al-Hilal per la partita di Champions League asiatica! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)indopo il brutto infortunio del 17 ottobre di un anno fa: è tra iper laè finalmente pronto alre indopo un lungo anno di stop. Il brasiliano è infatti tra iper la trasferta dicontro l’Al-Ain. Lo stesso

Neymar rivede la luce in fondo al tunnel : il rientro in campo con l'Al Hilal è a un passo - Dopo un lungo periodo di assenza dai campi di gioco, Neymar è tornato nuovamente nella lista dei convocati dell`Al Hilal per la trasferta di... (Calciomercato.com)

Neymar potrebbe tornare in campo la prossima settimana - Secondo quanto riporta Espn Brasile l’attaccante brasiliano potrebbe tornare in campo il prossimo 21 ottobre, per la partita della Champions League asiatica contro l’Al-Ain. Dopo un anno di assenza, Neymar potrebbe giocare nuovamente con la maglia dell’Al-Hilal la prossima settimana. L’ex stella del Barcellona e del Psg è fuori dal 17 ottobre 2023 a causa di una lesione al legamento crociato e al ... (Lapresse.it)