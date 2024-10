Ilgiorno.it - Nerviano, recuperato il cadavere di una donna nell’Olona

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – È statooggi pomeriggio, domenica 20 ottobre, il corpo avvistato ieri nelle acque dell’Olona. I vigili del fuoco e i carabinieri l’hanno ripescato all’altezza del canale Villoresi, in territorio comunale di. Appartiene a una. Sono in corso, attualmente, le operazioni di identificazione. Quanto alle cause della morte, si stanno conducendo accertamenti anche se al momento prevale la pista del gesto estremo. La figura galleggiante in acqua è stata avvistata ieri pomeriggio, verso le 17.30, nella zona del ponte sul fiume Olona in via Toniolo. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco e carabinieri, attivando così la macchina dei soccorsi. Le operazioni di recupero si sono dimostrate subito piuttosto difficoltose: il corpo, infatti, è presto scomparso alla vista dei soccorritori, inabissandosi nelle acque del fiume.