Musk: "Un milione al giorno a elettore scelto tra i firmatari della petizione su libertà di parola e armi". A Trump versati già 75 milioni

Roma, 20 ottobre 2024 - Elon Musk non bada a spese per riportare Donald Trump alla Casa Bianca. Il miliardario di Tesla aveva promesso di versare un assegno di un milione di dollari (919.600 euro) ogni giorno, fino alle elezioni presidenziali, a chi verrà estratto tra i tanti americani che firmeranno la sua petizione a favore della "libertà di parola" e del diritto di portare armi.

Un milione di dollari al giorno

Musk è stato di parola su quanto annunciato sabato durante un discorso nello stato chiave della Pennsylvania: ha consegnato un assegno da un milione di dollari al primo vincitore del suo concorso durante un incontro pubblico organizzato sabato 19 ottobre. "L'obiettivo del premio da 1 milione di dollari al giorno è quello di massimizzare la consapevolezza della nostra petizione a favore della Costituzione", ha voluto sottolineare l'imprenditore su X.

